Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yeşilyurt Mahallesi Dağdibi mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine, bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki hava ve kara araçları sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.