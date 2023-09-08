Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Fadıl Mahallesi'nde çıkan orman yangını, itfaiye ekipleri ve orman bölge müdürlüğü tarafından kontrol altına alındı.

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Fadıl Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Yangını gören vatandaşların durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz, su tankeri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - MUĞLA