Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
Menteşe'de arazi yangını büyümeden söndürüldü
MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde arazide başlayan yangın orman ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.
Menteşe ilçesine 17 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Yenice Mahallesi'ndeki bir arazide otların tutuşması ile başlayan yangın sonrası bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri sevk edildi. Ekiplere hava desteği için helikopter sevk edildi.
Orman ve itfaiye ekiplerinin yanan otlara kısa sürede gerçekleştirdiği müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı. Ekiplerdin yanan sahada soğutma çalışması devam ediyor.