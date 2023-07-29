Muğla'da orman şehitleri için çeşme yapıldı

Muğla'da 2021'de yaşanan büyük orman yangınlarında hayatını kaybeden Görkem Hasdemir ve Şahin Akdemir'in anısına orman şehitleri çeşmesi inşa edildi. Marmaris Belediyesi tarafından yapılan çeşmenin açılış törenine orman şehitlerinin aileleri ve vatandaşlar katıldı. Açılışın ardından çeşmenin bulunduğu alana zeytin ağaçları dikildi.

Muğla'da 2021'de yaşanan büyük orman yangınlarında hayatlarını kaybeden Görkem Hasdemir ve Şahin Akdemir'in anısına orman şehitleri çeşmesi yaptırıldı.

İki yıl önce 29 Temmuz'da başlayan, 6 Ağustos'ta kontrol altına alınan büyük Marmaris yangının yıl dönümünde, Hasdemir ve Akdemir'in anısını yaşatmak için yangınların meydana geldiği İçmeler Mahallesi'nde Marmaris Belediyesince Orman Şehitleri Çeşmesi inşa edildi.

Çeşmenin açılışına törenine Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay orman şehitlerinin aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Oktay, konuşmasında, orman şehitlerinin anısının bu alanda yaşatılacağını söyledi.

Görkem Hasdemir ve Şahin Akdemir'i unutmayacaklarını belirten Oktay, "İnsanlar gerçek anlamda ölümü isimleri unutulduğu zaman yaşarlar. Biz bu kardeşlerimizi unutmayacağız. Orman şehitlerimizin isimleri burada sonsuza dek yaşayacak. Görkem ve Şahin kardeşlerimizi bir kez daha minnetle ve saygıyla anıyor, kederli ailelerine baş sağlığı diliyorum." diye konuştu.

Hasdemir ve Akdemir'in aileleri de çeşme açılışında duygusal anlar yaşarken onların anısına çeşme yaptırılmasından mutluluk duyduklarını ifade etti.

Açılış törenin ardından çeşmenin bulunduğu alana zeytin ağaçları dikildi.