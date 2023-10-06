Muğla'da orman işçisinin kullandığı traktör devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman işçisi Şener Akçay'ın kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Kozağaç Mahallesinde orman işçisinin kullandığı traktörün devrilmesi onucu sürücü Şener Akçay yaşamını yitirdi.

Kaza, Menteşe İlçesi Kozağaç Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Orman İşletme Şefliğinde orman işçisi olarak çalışan Şener Akçay, kullandığı 48 NV 934 plakalı traktörü ile sepetinde odun yüklü olarak toprak yolda seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör devrildi.

Devrilen traktörün sürücüsü Şener Akçay kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - MUĞLA