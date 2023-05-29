Üye Girişi
Haberi Paylaş
Muğla'da Oluşan Hortum Cep Telefonuyla Görüntülendi

Muğla'da Oluşan Hortum Cep Telefonuyla Görüntülendi

Yaşam Haberleri

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, sağanağın ardından 1 dakika süren hortum oluştu. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, sağanağın ardından 1 dakika süren hortum oluştu. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.Menteşe'de bugün öğle saatlerinde başlayan sağanak sonrası Karadağ mevkiindeki dağlık alanda oluşan hortum, heyecan yarattı. Yaklaşık 1 dakika süren hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü. Hortum herhangi bir hasara neden olmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title