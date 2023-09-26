Muğla'da Makine Arızası Yapan Bot Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında seyir halinde iken makine arızası yapan ve sürüklenen bot Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında seyir halinde iken makine arızası yapan ve sürüklenen bot Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bodrum Karaada açıklarında hareket halindeki ve içinde bir kişi bulunan botun makine bölümünde arıza yaşandı ve sürüklenmeye başladı. Tekneden yapılan yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Tahlisiye-14 (can kurtarma) botuna yedeklenerek Gümbet'e emniyetli bir şekilde yanaştırıldı. - MUĞLA