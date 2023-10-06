Muğla'da Likya Yolu'nda mahsur kalan 2 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı
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Muğla'da Likya Yolu'nda yürüyüşe çıkan 2 kişi, Seydikemer ilçesi Karadere mevkisinde mahsur kaldı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekibi, mahsur kalan kişilerin kurtarılması için çalışma başlattı.
Muğla'da Likya Yolu'nda mahsur kalan 2 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Likya Yolu'nda yürüyüşe çıkan 2 kişinin Seydikemer ilçesi Karadere mevkisinde mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekibi sevk edildi.
Ekipler 2 kişinin kurtarılması için çalışma yürütüyor.
Kaynak: AA / Yaşam