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Muğla'da Likya Yolu'nda mahsur kalan 2 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı

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Yaşam Haberleri

Muğla'da Likya Yolu'nda yürüyüşe çıkan 2 kişi, Seydikemer ilçesi Karadere mevkisinde mahsur kaldı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekibi, mahsur kalan kişilerin kurtarılması için çalışma başlattı.

Muğla'da Likya Yolu'nda mahsur kalan 2 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Likya Yolu'nda yürüyüşe çıkan 2 kişinin Seydikemer ilçesi Karadere mevkisinde mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekibi sevk edildi.

Ekipler 2 kişinin kurtarılması için çalışma yürütüyor.

Kaynak: AA / Yaşam

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