Muğla'da kum yüklü tır devrildi, Sakar Rampası ulaşıma kapandı
Muğla'nın Ula ilçesinde kum yüklü tırın devrilmesi sonucu Sakar Rampası'nda kara yolu ulaşıma kapandı. Trafik akışı alternatif güzergahtan sağlanıyor.
Muğla'nın Ula ilçesinde kum yüklü tırın devrilmesi sonucu Sakar Rampası'nda kara yolu ulaşıma kapandı.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen 09 AĞA 534 plakalı kum yüklü tır, Muğla- Marmaris kara yolu Sakar Rampası Akyaka mevkisinde devrildi.
Tırdaki kumun yola savrulması nedeniyle Sakar Rampası ulaşıma kapandı. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu yolda tarfik akışı, Ula-Çiçekli Karabörtlen istikametinden verilmeye başlandı.
Yolun trafiğe açılması için itfaiye, polis ve Karayolları ekipleri çalışma yürütüyor.
Kaynak: AA / Durmuş Genç - Yaşam