Muğla'da Kargıcak Koyu'nda Sel Felaketi

Muğla'nın Ortaca ilçesinin dünyaca ünlü Kargıcak Koyu'nda sağanak nedeniyle yüksek kesimlerden inen su, sele neden oldu. Tatilcilere ait 3 kamyonet ve 2 karavan ise sel sularına kapılıp metrelerce sürüklendi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinin dünyaca ünlü Kargıcak Koyu'nda sağanak nedeniyle yüksek kesimlerden inen su, sele neden oldu. Tatilcilere ait 3 kamyonet ve 2 karavan ise sel sularına kapılıp metrelerce sürüklendi.

Edinilen bilgiye göre, Kargıcak Koyu'nda sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kışla Dağı ve diğer yüksek kesimlerden inen sel suları, önüne ne gelirse katarak yolları dereye çevirdi. Sel nedeniyle koydaki tatilcilere ait 3 kamyonet ile 2 karavan metrelerce sürüklenirken, denizin rengi kahverengiye döndü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, orman ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçlarda mahsur kalan 15 kişi tahliye edildi. Sel sularının adeta savaş alanına çevirdiği yollar ise ekipler tarafından temizlenmeye başlandı. - MUĞLA