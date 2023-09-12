Muğla'da izinsiz olarak kurulan konteyner ve çadırlar kaldırıldı

Milas'ın Akbelen mevkisindeki Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki saha ile özel mülkiyete konulu arazide, izinsiz olarak kurulan konteyner ve çadırlar şikayet sonrası kaldırıldı. İl Orman Bölge Müdürlüğü ile Milas Kaymakamlığı görevlilerince yapılan tahliye işlemine ilişkin Muğla Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Milas ilçesi Akbelen mevkiinde, Orman Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluğunda bulunan sahada ve özel mülkiyete konu olan arazide izinsiz olarak kurulan konteyner ve çadırlar, 6831 sayılı Orman Kanunu ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu hükümleri çerçevesinde, özel mülkiyet sahibinin başvurusu üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Milas Kaymakamlığı görevlileri tarafından güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle kaldırılarak tahliye işlemleri gerçekleştirilmektedir. Kamuoyunda ağaç kesileceğine yönelik iddialar ve haberler gerçeğini yansıtmamakta olup, yapılan çalışmalar izinsiz olarak kurulan yapıların kaldırılması ve tahliyesine yöneliktir. Ortaya atılan asılsız haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam