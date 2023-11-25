Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan fırtına ve sağanak uyarısı sonrası Muğla'da bölgesinde meydana gelen hortum, dolu gibi hava olayları yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış sonrası yollar göle döndü.

Muğla'da hortum meydana geldi... O anlar kamerada

Sağanak yağış sonrası yollar göle döndü

MUĞLA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan fırtına ve sağanak uyarısı sonrası Muğla'da bölgesinde meydana gelen hortum, dolu gibi hava olayları yaşamı olumsuz etkiledi.

Dalaman ilçesinde öğle saatlerinde yaşanan hortum olayının ardından Menteşe ilçesinin kırsal mahallelerinde dolu yağışı etkili oldu. Fındık büyüklüğünde yağan dolu sonrası açık alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Menteşe ilçesinde ise sağanak yağış sonrası Karabağlar Yaylası yolu Sanayi Sitesi Mezarlık mevkiinde biriken su sürücüleri zor anlar yaşattı. Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezi önünde ve Karabağlar Yaylası yolunda ilerleyen sürücüler biriken yağmur suyu ile de mücadele etmek zorunda kaldı.

Yoğun su birikintisinde ilerleyen otomobillerin birçoğunun plakası düştü. Sanayi esnafı düşen plakaları su mazgallarından toplayarak bir aracın üzerine bıraktı.

Sağanak yağmur ve fırtınanın Pazar günü de devam etmesi beklenirken, Meteoroloji yetkilileri vatandaşları ani su baskını konusunda uyardı.