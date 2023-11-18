Muğla'da Fırtına ve Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde yaşanan fırtına ve sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. İlçelerde etkinlikler iptal edildi, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçlar trafikte güçlükle ilerlerken, yayalar ve motosiklet sürücüleri de zor anlar yaşadı. Marmaris'te ağaç devrilmesi ve yüksek dalgalar da görüldü. Bölgede fırtına ve sağanak yağış devam ediyor.

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçesinde fırtına ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Bodrum'da sabah saatlerinden bu yana fırtınayla sağanak etkili oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki bazı etkinlikler iptal edilirken yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Su birikintileri nedeniyle güçlükle ilerleyen araçlar trafikte aksamalara neden oldu.

Yağmura yakalanan yayalar ve motosiklet sürücüleri de zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle Turgutreis Mahallesi'ndeki pazar yeri de su altına kaldı. Pazarcılar sağanaktan ürünlerini kurtarmaya çalıştı.

Marmaris'te de Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre ilçede rüzgarın şiddeti 68 kilometre olarak ölçüldü. Fırtına nedeniyle ağaç devrildi, denizde yüksek dalgalar oluştu.

Kemeraltı Mahallesi'nde park halindeki ticari aracın üzerine ağaç devrildi. Bazı mahallelerin sokaklarında su birikintisi oluştu. Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Yüksek kesimlerden gelen çamurlu sular sebebiyle denizin rengi bazı bölgelerde kahverengiye dönüştü.

Bölgede fırtına ve sağanak etkisini sürdürüyor.