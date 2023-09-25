Muğla'da fırın yangını: Fırın tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen yangında fırın tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Beçin Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fırının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm fırını sardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı. Vatandaşlar ekiplerin çalışmalarını korku dolu gözlerle izledi. Yangında tamamen yanan fırın kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA