Muğla'da Engelli Çocuklar İçin Engelsiz İzciler Kampı Düzenlendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli çocukların sosyalleşmeleri ve güzel vakit geçirmeleri amacıyla organize edilen "Engelsiz İzciler" kampının bu yıl beşincisi düzenlendi. Marmaris Asparan Kamp alanında yapılan etkinlikte çocuklar, iki gece kamp yapıp, izcilik faaliyetlerinde bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli çocukların sosyalleşmeleri ve güzel vakit geçirmeleri amacıyla organize edilen "Engelsiz İzciler" kampının bu yıl beşincisi düzenlendi. Marmaris Asparan Kamp alanında yapılan etkinlikte çocuklar, iki gece kamp yapıp, izcilik faaliyetlerinde bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'de bir ilk olarak 2016 yılında Menteşe ilçesinde hizmete açtığı, daha sonra Milas, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde de hizmete başlayan Kısa Mola Merkezleri'ndeki engelli bireyler için Engelsiz İzciler Projesi hayata geçirildi.

Proje, engelli bireylerin ve ailelerinin sosyal hayata katılımını sağlamak, engelli vatandaşların kişisel gelişimlerini ve becerilerini izcilik vasıtasıyla arttırabilmeyi amaçlıyor. Bu yıl 13-15 Haziran 2023 tarihleri arasında beşincisi düzenlenen etkinlikle 23 engelli bireye izcilik eğitimi verildi.

Asparan Kamp Alanında yapılan ve uzman personel tarafından izcilik eğitimi verilen engelli çocuklar, farklı etkinliklere katılarak özel bir deneyim yaşadı.