Muğla'da düğün konvoyunda zincirleme trafik kazası

Muğla'nın Milas ilçesindeki bir düğün konvoyunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Gökçeler Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan düğün konvoyunda bulunan 4 araç, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri yolda başka bir kazanın yaşanmaması için önlem alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları kontrollerde kazada yaralananın olmadığını tespit etti. Kaza nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşanırken, çekici marifeti ile araçların yoldan kaldırılması ile trafik akışı normale göndü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA