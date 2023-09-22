Muğla'da domuza çarpan kamyonet kayalık yamaca çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde domuza çarpan kamyonet yol kenarındaki kayalık yamaca çıktı.

Alınan bilgiye göre, Gündoğan Mahallesi girişinde, 48 AHY 144 plakalı kapalı kasa kamyonetin sürücüsü, aniden önüne çıkan yaban domuzuna çarpmamak için manevra yaptı.

Buna rağmen domuza çarptıktan sonra kontrolden çıkan kamyonet, yolun sağındaki kayalık yamaca çıktı.

Yaralanan kimsenin olmadığı belirtilen kazada, kamyonetin çarpması sonucu ölen domuz bölgeden alındı.

Kamyonet ise vinç yardımıyla kurtarıldı.