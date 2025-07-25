Muğla'da deprem mi oldu? (25 Temmuz Cuma)?

Muğla'da deprem mi oldu? (25 Temmuz Cuma)?
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Muğla'nın Ula ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi. Deprem, yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşti ve kısa süreli bir paniğe neden oldu. Depremin kesin saati 19:01 olarak belirtildi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, vatandaşları anlık olarak bilgilendiriyor ve son 500 depremi halka sunuyor. Muğla'da deprem mi oldu? (25 Temmuz Cuma)?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son dakika deprem haberleri ile vatandaşları anlık olarak bilgilendiriyor. Kandilli Rasathanesi, bölgesel deprem araştırmaları yapıyor ve son 500 depremi halka sunuyor. Bu sayede vatandaşlar, deprem aktiviteleri hakkında en güncel bilgilere erişebiliyorlar. Peki, Muğla'da Deprem mi oldu? (25 Temmuz Cuma)

MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU? (25 TEMMUZ CUMA)

AFAD'ın verilerine göre, Muğla'nın Ula ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Muğla'nın Ula ilçesinde gerçekleşen deprem, yerin 8 kilometre derinliğinde oluştu. Sarsıntı kısa süreli paniğe yol açtı.

DEPREMİN DETAYLARI

AFAD tarafından yapılan açıklamada, Muğla'nın Ula ilçesinde saat 19.01'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiği bildirildi. Depremin yerin 8.48 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Depremin kesin saati 19:01 olarak açıklandı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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