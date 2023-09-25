Muğla'da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Turnalı mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 helikopter ve 9 arazöz sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.