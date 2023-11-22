Muğla'da çıkan baca yangını korkuttu
Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen baca yangını çevre sakinlerinde korkuya neden oldu. Yangın, sanayi sitesinde meydana geldi ve zamanında müdahale ile söndürüldü. Yangının nedeni ise çatı katta yakılan soba olarak belirlendi.
- Muğla'da çıkan baca yangını korkuttu
MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen baca yangını çevre sakinlerinde korkuya neden oldu.
Yangın Muğla'nın Menteşe ilçesine sanayi sitesinde meydana geldi. Bacada kıvılcımları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin zamanında müdahalesi ile bacada çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Yangının iş yerinde yakılan soba sonucunda çıktığı belirlenirken, çatı katta hasar oluştu.