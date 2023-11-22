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Muğla'da çıkan baca yangını korkuttu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen baca yangını çevre sakinlerinde korkuya neden oldu. Yangın, sanayi sitesinde meydana geldi ve zamanında müdahale ile söndürüldü. Yangının nedeni ise çatı katta yakılan soba olarak belirlendi.