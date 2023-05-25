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Muğla'da Bitkin Halde Bulunan Çakal Yavrusu Tedavi Altına Alındı

Muğla'da Bitkin Halde Bulunan Çakal Yavrusu Tedavi Altına Alındı

Yaşam Haberleri

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bitkin halde bulunan çakal yavrusu tedavi altına alındı. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) sevk edildi. Yavrunun tedavi ve bakımının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bitkin halde bulunan çakal yavrusu tedavi altına alındı.

Gülağzı Mahallesi'nde tarlasının kenarında bir çakal yavrusunun bitkin halde yattığını gören çiftçi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) sevk edildi.

Ekip üyeleri, hayvanı alarak tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Yavrunun tedavi ve bakımının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

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Kaynak: AA / Durmuş Genç - Yaşam

112 Acil Çağrı Jandarma Muğla Yaşam Haberler

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