Muğla'da başıboş dolaşan eşekler trafikte tehlike oluşturuyor

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistlik ilçeleri Datça ve Marmaris'te kara yolu ile kırsal mahallelerde başıboş dolaşan eşekler trafikte tehlike oluştururken, çoğu, yaşanan kazalarda ölüyor. Datça Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yaban eşeklerinin aç kaldığı ve yoldan geçenlerin onları beslemesi gerektiği şeklinde sosyal medyada paylaşımlar yapıldığı belirtilerek, "Yanıltıcı paylaşımlar hem eşeklerin hem de trafikteki vatandaşlarımızın hayatını tehlikeye atmaktadır. Doğada onlar için yeterince yiyecek ve su kaynağı var. Yaban eşeklerini beslemeyelim" denildi.

Marmaris'in kırsal mahallelerinde bir dönem yük taşımak için kullanılan ve sütü sağılarak gelir elde edilen eşekler yaşlanıp, sütten kesilince terk edildi. 8 yıl önce mahallelinin talebi üzerine Marmaris Belediyesi ekiplerince başıboş eşekler toplanıp, kamyonlarla Datça ilçesi Balıkaşıran mevkisine bırakıldı. Yaban hayata alışık olmayan kimi eşekler üreyip, çoğaldı. Sayıları her geçen gün artan eşekler, kırsal mahallerde bahçeleri bulunan çiftçiler ve sürücüleri endişelendiriyor. Üçerli, dörderli gruplar halinde dolaşan başıboş eşekler, tarlalara girip, ekili alanlara zarar veriyor. Kara yollarına yakın dolaşan eşekler, zaman zaman yola fırlayarak sürücülere zor anlar yaşatıyor. Özellikle akşamları far ışıklarına yönelen eşekler kara yoluna çıkıp, kazalara neden oluyor.

Datça Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı hayvansever dernekleri ve federasyonlarına ait olduğu düşünülen sosyal medya hesaplarında bu eşeklerin aç ve susuz kaldıkları, yoldan geçenlerin onları mutlaka beslemesi ve su vermesi gerektiği ile ilgili yanıltıcı paylaşımlar hem eşeklerin hem de trafikteki vatandaşlarımızın hayatını tehlikeye atmaktadır. Doğada onlar için yeterince yiyecek ve su kaynağı var. O nedenle tekrarlıyoruz. Yaban eşeklerini beslemeyelim" denildi.