Muğla'da aşırı yağış nedeniyle tır devrildi, sürücü yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde aşırı yağış dolaysıyla kontrolü kaybolan tır, yoldan çıkarak devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde aşırı yağış dolaysıyla kontrolü kaybolan tır, yoldan çıkarak devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı.

Kaza, Ören-Milas Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tır sürücüsü aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aracın kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan tır, yoldan çıkarak devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Kazada hafif yaralanan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA