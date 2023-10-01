Muğla'da Arızalanan Tekne Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında seyir halinde iken makine arızası yapan ve sürüklenen 14 metrelik tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında seyir halinde iken makine arızası yapan ve sürüklenen 14 metrelik tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bodrum Karaada açıklarında içinde 2 kişi bulunan ve 14 metre uzunluğundaki tekne makine bölümünde arıza yaşandı ve sürüklenmeye başladı. Tekneden yapılan yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün KIYEM-6 (can kurtarma) botuna yedeklenerek Bodrum Gümbet'e emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA