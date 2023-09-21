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Muğla'da Arızalanan Tekne Kıyı Emniyet Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında seyir halinde iken makine arızası yapan ve sürüklenen tekneyi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri kurtardı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında seyir halinde iken makine arızası yapan ve sürüklenen tekneyi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri kurtardı.

Bodrum Karaada açıklarında hareket halindeki içinde 2 kişi bulunan 16 metre boyundaki teknenin makine bölümünde arıza yaşandı. Tekneden yapılan yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bölgede bulunan KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenen 16 metrelik tekne Bodrum marinaya emniyetli bir şekilde yanaştırıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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