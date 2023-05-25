Muğla'da Aç Kaldığı İçin Bitkin Düşen Yavru Çakal, Koruma Altına Alındı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde beslenemediği için güçsüz düştüğü belirlenen çakal yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde beslenemediği için güçsüz düştüğü belirlenen çakal yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Menteşe'nin Gülağzı Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Kahraman, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, arazinin yan tarafından gelen sesler üzerine gittiğinde yavru bir çakal yavrusu ile karşılaştığı ihbarından bulundu. İhbar üzerine Muğla İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) bölgeye sevk edildi. Jandarma görevlileri tarafından Abdullah Kahraman'dan teslim alınan çakal yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yeteri kadar beslenemediği için güçsüz düştüğü belirlenen yavru çakal, sağlık kontrolünden geçirilip, koruma altına alındı. Yavru çakalın, güçlenip, büyümesinin ardından doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.(DHA)