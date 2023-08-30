Muğla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Binlerce kişi Türk bayrakları ve meşalelerle marşlar eşliğinde yürüdü. Polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.