Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri Yaz Aylarında Yoğun Mesai Harcadı

Muğla'da yaz aylarında yaşanan nüfus artışı ve yangınlarla mücadele etmek için Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri büyük bir çaba sarf etti. 2023 yılında 2 bin 925 olaya müdahale eden ekipler, ot, çöp ve anız yangınlarının yanı sıra trafik kazaları, hayvan kurtarma ve su baskınlarına da müdahale etti.

Yaz aylarında büyük nüfus artışının yaşandığı Muğla'da vatandaşların sorunsuz bir tatil geçirmeleri, yangınların doğaya ve konutlara zarar vermemesi için teyakkuzda olan Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bu yaz mevsimi de yoğun mesai harcadı.

Muğla genelinde 13 ilçede, 25 istasyon, 1 AKOM hizmet binası, 163 itfaiye aracı, 155 yangın tankeri ile 7/24 vatandaşların can ve mal güvenliği için çalışan Büyükşehir İtfaiyesi 2023 yılında 2 bin 925 olaya müdahale etti.

Ot ve anız yangını ilk sırada

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin 1 Ocak 2023 tarihinden bu güne kadar gerçekleştirdiği 2 bin 925 itfaiyelik olayın Bin 365'ini ot, çöp ve anız yangınları oluşturdu. Ekipler 219 ev, 82 iş yeri, 168 araç, 45 odun kömür deposu, 68 orman fidanlık, 8 gemi tekne ve 185 adet diğer yangınını söndürdü. Ekipler yangınların yanı sıra 348 trafik kazası, 394 hayvan kurtarma ve 43 adet su baskına müdahalede müdahale etti. - MUĞLA