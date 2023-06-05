Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde 2 bin 935 can dost sahiplendirildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde bugüne kadar 2 bin 935 can dost sahiplendirilerek yeni yuvalarına kavuşturuldu. Türkiye'nin en donanımlı barınaklarından olan Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi, can dostların daha iyi bir yaşam sürmeleri için çalışmalarına devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde bugüne kadar 2 bin 935 can dost sahiplendirilerek yeni yuvalarına kavuşturuldu.

Türkiye'nin en donanımlı barınaklarından olan Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi, can dostların daha iyi bir yaşam sürmeleri için çalışmalarına devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde bugüne kadar uzman hekimler tarafından 39 bin 652 hayvanın tedavisi, 20 bin 483 hayvan kısırlaştırılması, bin 100 hayvana da cerrahi müdahale yapıldı. Geçici Hayvan Bakımevi'nde bugüne kadar "Satın Alma Sahiplen" anlayışı ile rehabilite edilen 2 bin 935 kedi ve köpek de yeni sahiplerine kavuştu.

Büyükşehir Belediyesi, can dostlar için Geçici Hayvan Bakımevi'nde kullanılmak üzere iç donanımında açılır-kapanır muayene masası, serum askısı, ilaç-malzeme dolabı, hayvan taşıma rampası, seyyar taşıma sedyesi, lavabo ve 4 adet kafes bulunan Acil Müdahale Aracı'nı hizmete sundu. Acil Müdahale Aracı sahipsiz sokak hayvanlarının acil durumlarda ilk müdahalesinin yerinde yapılabilmesi için tasarlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ayrıca günün belirli saatlerinde ziyaret edilebiliyor. Özellikle okullar tarafından ziyaret edilen Geçici Hayvan Bakımevi her gün 10.00-12.00 ve 14.00-16.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Geçici Hayvan Bakımevi'ni bugüne kadar 20 bin 633 kişi ziyaret etti.