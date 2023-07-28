Muğla Büyükşehir Belediyesi 100 Yaş Evi Üyeleri İçin Piknik Etkinliği Düzenledi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 100 Yaş Evi üyeleri için Ula Gölet'te piknik etkinliği düzenlendi. Etkinlikte üyeler sabah yürüyüşü, kahvaltı, yoga, tavla turnuvası, atölye çalışması gibi farklı aktivitelerle keyifli vakit geçirdi.

60 yaş üzeri vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımlarını ve üretkenliklerinin devamını sağlamak amacıyla 2018 yılında Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 100 Yaş Evi farklı etkinliklerle bir araya gelmeye devam ediyor. Ula Gölet'te Nilüfer Caner 100 Yaş Evi üyeleri için düzenlenen piknik etkinliğinde sabah yürüyüşü, kahvaltı, gönüllü yoga eğitmeni eşliğinde yoga, tavla turnuvası, atölye çalışması, balık tutma gibi farklı aktivitelerle üyeler keyifli vakit geçirdi.

100 Yaş Evi üyelerini yaşlılığın getireceği olumsuzluklar yerine hareket alanlarını genişletmek, yeni ilişkiler kurarak mutlu bir şekilde yaşamalarını sağlamak için Büyükşehir Belediyesi üyeleri farklı etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Ula Gölet'te düzenlenen piknik etkinliğinde keyifli vakit geçiren üyeler güzel havanın da tadını çıkardı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e sosyal belediyecilik alanındaki hizmetleri için teşekkür eden Nilüfer Caner 100 Yaş Evi üyeleri emeklilikten sonraki en güzel günlerini 100 Yaş Evi'nde geçirdiklerini söylediler. - MUĞLA