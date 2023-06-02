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Müftüzade Gülcü İsmail Efendi Kabri Başında Anıldı

Müftüzade Gülcü İsmail Efendi Kabri Başında Anıldı

Yaşam Haberleri

Isparta Uluslararası Gül Festivali kapsamında, gülü Isparta'ya getiren ve Isparta'nın gül ile marka olmasına vesile olan Müftüzade Gülcü İsmail Efendi kabri başında dualarla anıldı. Programa Isparta Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkan Vekili Uğur Büyükçulcu, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar ve Müftüzade Gülcü İsmail Efendinin aile yakınları da katıldı.

Isparta Uluslararası Gül Festivali çerçevesinde, gülü Isparta'ya getiren ve Isparta'nın gül ile marka olmasına vesile olan Müftüzade Gülcü İsmail Efendi kabri başında dualarla anıldı.

Gülcü Mahallesi Mezarlığında gerçekleşen programa Isparta Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkan Vekili Uğur Büyükçulcu, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar ve Müftüzade Gülcü İsmail Efendinin aile yakınları da katıldı.

Isparta Valiliği ve Isparta Belediyesi tarafından düzenlenen Isparta Uluslararası Gül Festivali çerçevesinde Gülcü Mahallesi Mezarlığında düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Dua okunmasının ardından Vali Aydın Baruş ve Belediye Başkan Vekili Uğur Büyükçulcu, Müftüzade İsmail Efendinin yakınları ile bir süre sohbet etti. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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