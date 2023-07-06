Müftülerin nikah kıyma yetkisinin verilmesinin ardından, il ve ilçe müftüleri yaklaşık 6 yıldır bu görevi en güzel şekilde yapmaya çalışıyor. Müftülüklerde yapılan nikah işlemleri aşamasında hem resmi hem de dini nikah işlemleri yapılmış olunuyor. Her türlü kolaylık sağlanıyor.

Müftülükte çifte nikah mutluluğu

ERZURUM - Müftülerin nikah kıyma yetkisinin verilmesinin ardından, il ve ilçe müftüleri yaklaşık 6 yıldır bu görevi en güzel şekilde yapmaya çalışıyor. Müftülüklerde yapılan nikah işlemleri aşamasında hem resmi hem de dini nikah işlemleri yapılmış olunuyor.

Her türlü kolaylık sağlanıyor

Erzurum Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin, 2017 Aralık ayında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, il ve ilçe müftülerinin resmi nikah kıyma yetkisi verilmesinin ardından çiftlerin müftülüklerde nikah kıydırmak için yoğun talepte bulunduklarını ifade etti. Önceki yıllarda belediye ve nüfus müdürlükleri tarafından yapıla resmi nikah işlemleri yaklaşık 6 yıldır il ve ilçe müftülükleri tarafından da kıyılıyor. Yoğunluğa bağlı olarak aynı gün içinde yapılan müracaatta nikah işlemleri tamamlanıyor. Müftülüklerin kıydığı nikahlardan ücret alınmıyor. Çiftlerden sadece, Evlilik Cüzdanı'nın cüzi miktardaki parasının ödenmesi isteniyor. Evlenecek çiftlere, imkanlar nispetinde nikahlarının evlerinde veya düğünün yapılacağı salonda da kıyılmasına olanak sağlanıyor.

Müftüden çiftlere evlilik cüzdanı ve Kuran-ı Kerim

Mutluluklarının ve bir ömür sürecek yaşamlarının ilk adımlardan birini Yakutiye İlçe Müftülüğü nikah salonunda atan Zekeriya Yakut ve Yaren Dedeoğlu çiftinin heyecanına Erzurum Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin ve aileler ortak oldu. Nikah kıyma işlemini müftülükte kıydırmayı tercih ettiklerini söyleyen çift, "İnşallah hayatımızın her anı böyle güzel ve hayırlı olur: Çok mutluyuz" dediler. Çiftin aileleri müftülük nikah salonunda her türlü hizmetin en iyi şekilde verildiğini dile getirdiler. Nikah merasimi ve duadan sonra Müftü Selim Şahin çiftelere önce Kuran-ı Kerim ve sonra evlilik cüzdanını verdi, mutluluklar diledi. Törenin bitiminde ise çiftler aile fotoğrafı çektirdi.

"Nikah toplumun temel yapı taşıdır"

Erzurum Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin nikahın, İslam'da ve Türk geleneklerinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Nikah, ailenin kurulmasında ve toplumun geleceğini oluşturmada ilk adımdır. Nikahta birlik ve vahdet vardır. Nikah; toplumun yapı taşı, istiklal ve istikbalidir. Bunun için evlenecek çiftlerimiz, nikahlarını müftülere yaptırmasını tavsiye ediyoruz. Burada kıyılan nikahlarda, ailenin önemi, karı-kocanın birbirine karşı görevleri, aile yapısı, gibi konuları çiftlere en güzel şekilde anlatıyoruz. Dini kurallarımız gereği resmi nikahla birlikte dini nikahı kıymış oluyoruz. Müftülüklere, evlenecek tüm çiftlerimiz başvurabilir. Bizler de bu görevi yapmaktan, insanlara daha güzel bilgi vererek nikahlarını kıymaktan onur duyarız" dedi