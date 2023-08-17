Mudurnu'da Ormanda Yangın Çıktı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, Dolayüz köyü yakınlarındaki ormanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ekipler havadan ve karadan alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, ormanda yangın çıktı. Ekipler havadan ve karadan alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Mudurnu ilçesi Dolayüz köyü yakınlarındaki ormanda saat 14.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ormandan dumanların yükseldiği fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına 2 helikopterle havadan müdahale edilirken, karadan da Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından arazözler ve iş makineleriyle alevleri söndürmek için çalışma başlatıldı. Bölgede ekiplerin çalışması sürüyor. (DHA)