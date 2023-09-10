Mudurnu'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan orman yangını, erken müdahale ile büyümeden söndürüldü. Yangın, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, erken müdahale ile büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Dağyolu köyüne yakın bir mevkide bulunan ormanlık alandan dumanlar yükselmeye başladı. Ormandan dumanlar yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Mudurnu Orman İşletmesi'ne bağlı arazözler sevk edildi. Örtü yangını şeklinde başlayan yangın kısa sürede ağaçlara sirayet etti. Olay yerine gelen ekipler tarafından alevler kontrol altına alındı. Kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmaları devam ediyor. - BOLU