Mudurnu'da doğalgaz çalışması sırasında su borusu patladı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde doğalgaz borularını yer altına ekleme çalışmaları sırasında içme suyu ana şebeke borusu patladı. Mudurnu Belediyesi tarafından su kesintisi yapılacağı duyuruldu.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde doğalgaz borularını yer altına ekleme çalışmalarında, içme suyu ana şebeke borusu patladı.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Tevfik Türesin Caddesi'nde ekipler, doğalgaz borularını yer altına ekleme çalışması başlattı. Çalışmaların sürdüğü caddede, kepçelerin içme suyu ana şebeke borusuna müdahalesiyle, su borusu patladı. Borunun patlamasıyla birlikte su fışkırdı. Sonrasında ise Mudurnu Belediyesi ekipleri tarafından su akışı kesildi.

Öte yandan Mudurnu Belediyesi tarafından bölgedeki suyun kesileceğini duyuruldu. - BOLU