Mudurnu'da Cumhuriyet'in 100. yılı coşkuyla kutlandı
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı coşkuyla kutlandı. Yöresel halk oyunları ilgiyle izlendi.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Cumhuriyet'in 100.yılı gösterileri coşkuyla karşılandı. Yöresel halk oyunları ilgiyle izlendi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100.yılı Bolu'nun Mudurnu ilçesinde coşkuyla kutlandı. İlçe halkının yoğun katılım sağladığı etkinlikler güzel görüntülere sahne oldu. İlçeye has halk oyunları, 100. yıl etkinliklerinde ilgi gördü. Vatandaşların ilgiyle izlediği gösteriler dakikalarca alkış aldı. - BOLU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam