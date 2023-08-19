Mudurnu'da çıkan yangın köylüler tarafından söndürüldü

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 10 dönümlük buğday tarlasında çıkan yangını söndürmek için köylüler seferber oldu. Su tankerleriyle müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı.

Yangın, Mudurnu'nun Beyderesi köyü Osman Çavuşlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Burak'a ait 10 dönümlük buğday tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden köylüler seferber oldu. Köyde bulunan su tankerleri yangının çıktığı bölgeye getirildi. Köydeki vatandaşların çabasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 10 dönümlük buğday tarlasının bir buçuk dönümlük alanı küle döndü.

Tarlaya çok yakın bir noktada bulunan ormanlık alana alevler sıçramadan söndürüldü. - BOLU