Mudurnu'da Asırlık Esnaf Duasında Atatürk Anıldı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 7 asırdır devam eden esnaf duası geleneğinde, onlarca esnaf ve vatandaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü dualarla anarak, pilav ikramıyla birlikte dua etti.

Asırlardır sürdürdükleri esnaf duasında Atatürk'ü andılar

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 7 asırdır her cuma yapılan esnaf duası geleneğinde onlarca esnaf ve vatandaş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü dualarla andı.

Mudurnu'da 700 yıllık esnaf duası geleneği bu hafta da devam ettirildi. Geleneğe göre, ayakta çalışan esnafın oturarak, oturarak çalışanların ise ayakta yaptığı duaya ilçe sakinleri ve yerli turistler de eşlik etti. Cuma namazı öncesinde okunan geleneksel esnaf duasında, onlarca esnaf ve vatandaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de dualarla andı.

Dua sonrasında esnaf ve vatandaşlara pilav ikram edildi.