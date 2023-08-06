Mudurnu'da Aronya Aromalı Dondurma Yoğun İlgi Görüyor

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sıcaktan bunalan vatandaşlar, serinlemenin çaresini aronya aromalı dondurma yemekte buluyor. Dondurmanın doğal ve temiz olması ise tercih sebebi oluyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sıcaktan bunalan vatandaşlar, serinlemenin çaresini dondurmada buldu. "Süper meyve" olarak bilinen aronya aromalı dondurma ise vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Bolu'nun tarihi ilçesi Mudurnu'da hava sıcaklığı 38 dereceye kadar yükselirken, sokaklarda gezerken serinlemek isteyen vatandaşlar ise çareyi dondurma yemekte buluyor. Yıllardır dondurma satışı yapan Aydın Demirel, en çok aronya aromalı dondurmanın tercih edildiğini ifade etti. Kansere adeta savaş açan ve "süper meyve" olarak bilinen aronya, vatandaşlar tarafından severek tüketiliyor. Dondurmalarının tamamen doğal olduğunu söyleyen Demirel, "Doğal yapıyoruz. Herhangi bir katkı maddesi yok. Halkımıza en temizini, en doğalını sunmaktayız" dedi.

Dondurmanın aromasını çok sevdiğini ifade eden Sevinç Gönül, "Tadı çok güzel. Sıcak havada iyi geldi. Doğal olması çok önemli. Serinletiyor" diye konuştu. - BOLU