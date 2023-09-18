Mudanya'da Siyah İncir Şenliği

- Mudanya'da siyah incir şenilği

BURSA - Mudanya Belediyesi tarafından üretimi artırmak, üreticiyi desteklemek ve Mudanya'nın tarımsal değerlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen Kara İncir Şenliği, yüzlerce kişiyi Mürsel'de buluşturdu. "İncir Yeme","En Kaliteli İncir" ve "En Lezzetli İncir Tatlısı" yarışmaları renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar ve yetişkinler olarak iki kategoride düzenlenen incir yeme yarışması şenliğe katılanların büyük ilgisini çekti. Tarihi Mudanya Bandosu konseri ve Mudanya Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun gösterilerinin ardından düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. En Kaliteli İncir yarışmasının birincisi Ömer Efe Ümit, En Lezzetli İncir Tatlısı yarışmasının kazananı ise Fatma Durum oldu.

Şenlik finalinde sahne alan Bursalı sanatçı Esra Akman, şenliğe katılan yüzlerce kişiye eğlenceli saatler yaşattı. Güçlü sesi ve hareketli şarkılarıyla şenliğe katılanların büyük beğenisini toplayan Akman'a teşekkür eden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya'nın üç değerli karasını, üreticisini, köylüsünü desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi. Yaptıkları tanıtım ve verdikleri destekle her geçen sene ürünlerin hak ettiği değere kavuşmaya başladığını ifade eden Türkyılmaz, Mudanya'nın bereketli topraklarında yetişen ürünlerinin tanıtımına katkı sağlamaya devam edeceklerine vurgu yaptı. Gecenin finalinde Başkan Hayri Türkyılmaz ve eşi Gülbahar Türkyılmaz, sanatçı Esra Akman ile Mürsel Muhtarı Mehmet İlhan "İzmir Marşı"nı yüzlerce kişiyle birlikte söyledi.