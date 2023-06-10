MSKÜ mezuniyet töreninde depremde hayatını kaybeden arkadaşlarını andılar

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin (MSKÜ) mezuniyet töreninde, öğrenciler, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölen arkadaşlarının fotoğraflarını taşıdı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden mezun olan 11 bin 500 öğrenci için 2022-2023 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin (MSKÜ) mezuniyet töreninde, öğrenciler, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölen arkadaşlarının fotoğraflarını taşıdı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden mezun olan 11 bin 500 öğrenci için 2022-2023 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi. Atatürk Stadyumu'ndaki programın açılışında, selamlama yürüyüşüne katılan öğrenciler, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden arkadaşları Furkan Çelik, Demet Koku, Hediye Şerifoğlu, Abuzer Aydınlık, Ekin Mira Kazancı, Cansu Karataş, Mehmet Altunay, Dila Yabancı, Emre Şen, Mehmet Özelçi, Tanya Eskiocak ve İsmail Cem Keremoğlu'nun fotoğraflarını taşıdı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, törende mezun öğrenciler adına konuşmalar yapıldı.