Motosikletli sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada

Artvin'de motosiklet sürücüsü seyir halindeyken ayakta ellerini bırakarak cep telefonuyla video çekmesi diğer sürücüler tarafından görüntülendi. Görüntülerde 3 şeritli karayolunun sağ şeridi park halinde tırlar yer alırken orta şeritte seyir halinde olan bir motosikletli grup görülüyor. En önde giden motosikletli ayakta ve direksiyon gidonunu bırakarak cep telefonu ile video çekmesi görenleri hayrete düşürdü. Kazaya davetiye çıkaran hatalı sürüşe araç sürücüleri tarafından tepki gösterildi.