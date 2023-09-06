Motosikletli Kuryelerin Site İçine Girişi Yasaklanıyor

İstanbul'da bazı sitelerde motosikletli kuryelerin site içine girişi yasaklanıyor. Bazı sitelerde ise motosiklet yasağıyla birlikte kask yasağı da uygulanıyor. Kuryeler, bu uygulamaların teslimat hızını düşürdüğünü ve müşterilerle problem yaşadıklarını belirtiyor.

Serkan KÖYMEN / İSTANBUL'da bir çok site motosikletli kuryelerin içeriye girişine izin verilmiyor. Bazı sitelerde ise motosiklet yasağı ile birlikte kask yasağı da uygulanmaya başlandı Kuryelik yapan Eyüp Öğüt, "Sitelere arabayla gelindiği zaman ayrımcılık yapıyor, içeri alıyorlar, motosikletle gelindiği zaman ise almayıp uzun mesafeler yürütüyorlar. Kaskımızı da dışarıda bırakmamızı istiyorlar. Bir seferinde kaskım çalındı bu şekilde" dedi. Başakşehir'de site yöneticiliği yapan Ömür Arslan," Kaskın çıkarılmasını kişinin teşhisi için istiyoruz. Olumsuz bir olaya karışırsa kaskla teşhis sıkıntılı oluyor" diye konuştu. Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı da, site genel kurullarında bu kararların alınabileceğini ifade etti

İstanbul'da bazı sitelerde site yönetimlerinin kararıyla, moto kuryeler motosikletleriyle site içlerine alınmıyor. Bazı noktalarda ise motosiklet yasağı ile birlikte yaya olarak giriş yapan kuryelere, kask yasağı da uygulanıyor. Bayrampaşa'da yer alan bir sitede motosikletlerin, site giriş kapısından içeri alınmadığı ve dışarıya park ettirildiği görülürken, Gaziosmanpaşa'da yer alan bir sitede ise motosikletlerin bina önlerine kadar gitmesine izin verildiği görüldü. Moto kuryeler, bazı uygulamaların teslimat hızının düşürdüğünü ve uzun mesafeler yürümek zorunda kaldıklarını belirterek, motosikletlerin site içlerinde alınmadığı durumlarda müşterilerle problem yaşadıklarını ifade etti.

BİR SEFERİNDE KASKIM ÇALINDI

Moto kuryelik yapan Eyüp Öğüt, "Sitelere arabayla gelindiği zaman ayrımcılık yapıyor, içeri alıyorlar, motosikletle gelindiği zaman ise almayıp dışarıda bıraktırıp uzun mesafeler yürütüyorlar. Kaskımızı da dışarıda bırakmamızı istiyorlar, bir sefer kaskım çalındı. Kasksız çalışmamız da yasak. Site, yönetim kararı diyorlar almıyorlar. Şu anda da kaskımı çıkarmam istendi, çıkarıp dışarıda bıraktımö Dedi. Kurye Fatih Üngör ise, "Kaskımızı çıkarttırıyorlar, motosikletin girmesinin yasak olduğu yerler var tabi. Yönetim kararı diyorlar. Kakımızı çıkarmamız güvenli değil, bir kask şuan 2 bin TL'den başlıyor. Bazı yerlerde 500-600 metre yürümek zorunda kalıyoruz, bir de dönüşü var tabi. Bir de hızlı yetiştirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

KASKIN ÇIKARILMASINI İSTİYORUZ, TEŞHİS KONUSUNDA SIKINTI OLUYOR

Başakşehir'deki bir sitenin yöneticisi Ömür Arslan, "Site içine kuryelerin alınmamasına seçilmiş olan yönetim kurulu karar verir. Sitede 2 yılda bir defa seçim yapılır, burada temsilciler arasından yönetim kurulu seçilir. Seçilen yönetim kurulu sitede yönetim kararlarını alır. Moto kuryelerin site içlerine alınmamasına sebep, moto kuryenin hız yapmasıdır, güvenlik açısından sıkıntıdır, kimlik problemidir, siteler içerisinde yapılan olumsuz hareketlerdir. Siteye girildiğinde kaskın çıkarılmasını biz de istiyoruz, kişinin teşhisi için. Site içinde kaza olabilir, olumsuz hareket olabilir, bu konuda hangi kişinin nereden geçtiği problem oluyor kask takınca teşhis konusunda" İfadelerini kullandı.

"TAMAMEN YASAKLANAMAZ GÜVENLİK VE ASAYİŞ SEBEBİYLE SINIRLAMA YAPILABİLİR"

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı yazılı açıklamasında konuyla ilgili, "Site yönetimi, kat malikleri kurulunca alınan kararların ifası ve yasa maddesi gereği kendisine yüklenen görevleri ifa ile mükelleftir. Site yönetimleri Kat Mülkiyeti Kanunu'nun maliklere verdiği mülkiyet hakkının kullanılmasını sınırlayacak şekilde keyfi kararlar alamaz. Bu konudaki kararın Kat Malikleri Genel Kurulu'nda görüşülüp karara bağlanması gerekir. Sitenin yönetilmesiyle ve ortak yaşam ile ilgili kararlar Genel Kurulda alınır. Ancak Genel Kurulda, kuryelerin siteye girmesini tümden yasaklayan kararlar alınması mülkiyet kullanma hakkına aykırılık oluşturacağından bu girişlerle ilgili güvenlik ve asayiş nedeniyle sınırlamalar ve kurallar, düzenlenmeler yapılabilir. Bu karara muhalif kalan malikler aykırı oy vermek ve alınan karara muhalefet şerhi koymak kaydıyla dava açabilirler" ifadelerini kullandı.