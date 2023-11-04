Motosikletin çarptığı genç kız hastanelik oldu

SAMSUN - Samsun'da motosikletin çarptığı 16 yaşındaki kız hastanelik oldu.

Kaza, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı üzeri Cumhuriyet Meydanı Tramvay İstasyonu mevkisinde ışıklarda meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, yayalara kırmızı ışık yanarken yolun karşısına geçmeye çalışan 5-6 kişilik grubun arasına 2 motosiklet

daldı. Kalabalıktaki 1 kişiye motosikletlerden biri çarparken, yolun karşısına geçmekte olan diğer vatandaşlar ise kendilerini son anda kurtardı.

Kazada İbrahim B.G.'nin kullandığı 55 BRK 38 plakalı motosiklet, kalabalıkta 16 yaşındaki Ş.Y.'ye çarptı. Boynundan ve kafasından yaralanan Ş.Y. için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yolun tek şeridi kaza nedeniyle trafiğe kapatılırken, ambulansa bindirilen yaralı, ilk müdahalenin ardından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görgü tanıkları; genç kızların kendilerine yanan ışık sönerken son anda yaya geçidine atladıklarını, bu esnada da kendilerine yeşil ışık yanan motosikletin kalabalığın arasına girdiğini, 5-6 kişinin kaçtığını fakat yaralanan genç kızın kaçamadığını ifade ettiler. Yaralının hastaneye kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.