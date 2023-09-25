Motosiklet tutkunlarının tehlikeli yolcukları yürekleri ağza getiriyor. Canının hiçe sayan bir motor kullanıcısı Bursa'da motosikletin üzerine yatarak yolculuk etti. O anlar başka bir sürücü tarafından kayıt altına alındı.

- Motosikleti yatarak kullandı, yürekli ağza getirdi

BURSA - Motosiklet tutkunlarının tehlikeli yolcukları yürekleri ağza getiriyor. Canının hiçe sayan bir motor kullanıcısı Bursa'da motosikletin üzerine yatarak yolculuk etti. O anlar başka bir sürücü tarafından kayıt altına alındı.

Merkez Osmangazi ilçesinde koruyucu elbisesi olamayan bir sürücü, seyir halindeyken motosikletinin üzerine uzandı. Yatarak motosiklet kullanan sürücü, hem kendini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. Tehlikeli yolculuğu gören bir araç sürücüsü ise o anları araç kamerasıyla kaydetti. Görüntüde, sürücünün yüzüstü yatarak motosikleti kullandığı ve hızla ilerlediği görüldü. Bir süre bu şekilde seyreden motosikletli gözden kayboldu.