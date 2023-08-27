Motosikleti çalınan adam hırsıza seslendi: "Vicdanın varsa geri getir"

Gündüz vakti işyerinin önünden motosikleti çalındı, "Gündüz vakti çalıyorlar" diye isyan etti

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde çalıştığı iş yerinin önünden motosikleti çalınan adam, "Artık gündüz vaktinde de alıp götürüyorlar. Vicdanı varsa geri getirir" dedi.

Serik ilçesine bağlı Kökez Mahallesinde bir iş yerinin önünde yaşanan motosiklet hırsızlığı kameralar tarafından anbean kaydedildi. Ali Avcı, her sabah olduğu gibi iş yerine gelerek motosikletini park etti. Dükkanda müşteri yoğunluğunun azalmasından sonra motosikletinin yerinde olmadığını fark etti. Kamera kayıtlarını inceleyen Avcı, motosikletinin bir şahsın eliyle tutup yürüyerek götürdüğünü gördü. Bunun üzerine durumu emniyet güçlerine haber verdi. Polis ekipleri hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızın motosikleti geri getirmesi halinde şikayetinden vazgeçeceğini belirten Ali Avcı, "Kamera kayıtlarına baktığımızda bir şahsın motosikleti götürdüğü gözüküyor. Ara sokaktan kimsenin göremeyeceği bir şekilde. Artık gündüz vakti de çalıp götürüyorlar. Ben o anda çalıştığım için ve müşteri yoğunluğundan dolayı fark edemedim. Motosikleti kilitlememiştim çünkü dükkanın önüydü. 3 adet motosiklet vardı ama şansa benim motosikletimi götürmüşler. Emniyete gidip, şikayete bulunduk. Gündüz vakti gelip insanın emeğini çalıyorlar, yanlış bir şey. Hırsızın vicdanı varsa getirir, yoksa da yapacak bir şey yok. Eğer motosikletimi getirirse şikayetten vazgeçeceğim" şeklinde konuştu.