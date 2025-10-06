Motosiklet Tutkunları Mete Karakaş İçin Bir Araya Geldi

ANKARA'da Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden motosiklet tutkunu Mete Karakaş (10), yurt dışında tedavi görebilmek için başlatılan valilik onaylı kampanyasına destek için motosiklet tutkunlarına sosyal medyadan çağrıda bulundu. 3 bin motosikletli 'Mete için ben de varım' afişleriyle farkındalık sürüşü yaptı.

Refika ve Mustafa Karakaş çiftinin iki çocuğundan Mete Karakaş'a, 1 yaşında DMD hastalığı teşhisi konuldu. Mete'nin yurt dışında tedavi görebilmesi için gerekli olan 3 milyon doların toplanabilmesi amacıyla Ankara Valiliği'nin onayıyla geçen ocak ayında kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında şimdiye kadar tedavi için gereken miktarın yüzde 27'lik kısmı toplandı.

'METE İÇİN BEN DE VARIM'

Mete Karakaş, hem yardım kampanyasına dikkat çekmek hem de DMD hastalığıyla ilgili farkındalık yaratmak için anne ve babasıyla birlikte motosiklet tutkunlarını sosyal medya hesabından yaptığı çağrı ile farkındalık sürüşüne davet etti. Mete'nin, 'Kas hastasıyım. Motosikletli, motorcu abilerimi davet ediyorum' sözleriyle yaptığı videolu çağrı, Ankara Turlayanlar Derneği'nin de desteğiyle Türkiye'nin birçok yerine ulaştı. Yüzlerce motosiklet tutkunu, Mete'nin çağrısını yerine getirmek için Ankara'da bir araya geldi. Sürücüler, 'Mete için ben de varım', 'DMD değil, Mete kazansın' dövizler astıkları motosikletleriyle farkındalık korteji düzenledi. Anne ve babasıyla alana gelen Mete de en önde bulunan motosiklete binerek, korteje önderlik etti. DMD hastalığı ile mücadele eden Mete için başlatılan kampanyaya dikkat çekip, farkındalık oluşturan motosiklet sürücülerine diğer sürücüler de destek verdi.

'TÜM DMD'Lİ ÇOCUKLARIN SESİ OLDUK'

Refika Karakaş (34), "Evladım DMD ölümcül kas hastası. Tedavimiz yurt dışında gerçekleşiyor. Bizim de valilik onaylı bir kampanyamız var Mete'mizin yaşaması için. Bugün bu motor camiası Mete'nin çağrısını kırmadı ve binlerce motorcu farkındalık yaratmak için bizimle bir araya geldi. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün Mete'miz için toplandık burada ama tüm DMD'li çocukların sesi olduk. Ankara Afyonkarahisar Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Alirıza Bülbül, Mete'yi ziyaret ettiği sırada böyle bir etkinlik ile sesimizi duyurabileceğimizi söyledi. Mete de sosyal medyadan çağrı yaptı. Binlerce motorcu Mete için bir araya gelerek farkındalık oluşturdu. Allah hepsinden razı olsun. DMD'li aileler olarak yıllarca ilaç beklemiş anne, baba ve evlatlarız. Biraz daha dayanmalıyız. Evlatlarımız için mücadeleyi sonuna kadar bırakmamalıyız" dedi.

'FARKINDALIK YARATMAK İSTEDİK'

Ankara Turlayanlar Derneği Kadın Kolları Yöneticisi Özlem Değirmenci ise "Mete'mizin çağrı videosu geldi benim karşıma. Tabii çok etkilendim. Motorcu ağabeylerini ve motorcu ablalarını görmek istemiş. Bizler bir farkındalık yaratmak istedik. Ankara'daki ve şehir dışındaki bütün başkanlarımıza ulaştık. Mete için bir araya geldik. Şehir dışından çok fazla gelenler oldu. Ankara'da böyle yaklaşık 3 bin kişilik kortej oluşturduk. Mete'mizin sesini duyurmak istiyoruz. Tabii sadece Mete değil, Mete gibi binlerce DMD hastası çocuk var. Bizler de motorcular olarak farkındalık yaratmak istedik, destek vermek istedik" ifadelerini kullandı.