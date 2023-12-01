Kadıköy'de bir motosiklet sürücüsü ters şeritten gelen minibüsün altında kaldı. Olayda motosiklet sürücüsünün ayağında kırıklar olduğu öğrenilirken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosiklet ters şeritten gelen minibüsün altında kaldı, kaza anı kamerada

İSTANBUL - Kadıköy'de bir motosiklet sürücüsü ters şeritten gelen minibüsün altında kaldı. Olayda motosiklet sürücüsünün ayağında kırıklar olduğu öğrenilirken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 14.30 sularında Kadıköy Halitağa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki bir motosiklet, kendi şeridinden çıkarak ters şeritten gelen minibüsün altında kaldı.

Durumu bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı kurye hastaneye kaldırıldı. Kuryenin ayağında kırıklar olduğu öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.