Üye Girişi
Haberler

Motosiklet ters şeritten gelen minibüsün altında kaldı, kaza anı kamerada

Son Güncelleme:
Abone Ol

Kadıköy'de bir motosiklet sürücüsü ters şeritten gelen minibüsün altında kaldı. Olayda motosiklet sürücüsünün ayağında kırıklar olduğu öğrenilirken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosiklet ters şeritten gelen minibüsün altında kaldı, kaza anı kamerada

İSTANBUL - Kadıköy'de bir motosiklet sürücüsü ters şeritten gelen minibüsün altında kaldı. Olayda motosiklet sürücüsünün ayağında kırıklar olduğu öğrenilirken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 14.30 sularında Kadıköy Halitağa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki bir motosiklet, kendi şeridinden çıkarak ters şeritten gelen minibüsün altında kaldı.

Durumu bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı kurye hastaneye kaldırıldı. Kuryenin ayağında kırıklar olduğu öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Motosiklet Kadıköy Güvenlik Trafik Kaza Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Rektör Güliz Moğan kimdir? İstanbul Okan Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? Rektör Selman Öğüt kimdir? İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? Rektör Mehmet Yazıcı kimdir? Antalya Belek Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? Rektör İsmail Boz kimdir? Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? UEFA Konferans Ligi ikili averaj mı, genel averaj mı? 30 Kasım 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 30 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 30 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 1 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 30 Kasım 2023 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 1 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 1 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 1 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 1 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 1 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? 1 Aralık Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title