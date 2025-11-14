Haberler

Motosiklet Sürücüsü Yolda Bulduğu Yavru Kediyi Sahiplenip Eve Götürdü

Motosiklet Sürücüsü Yolda Bulduğu Yavru Kediyi Sahiplenip Eve Götürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'de bir motosiklet sürücüsü, yolda bulduğu yavru kediyi omzuna alarak eve götürdü. Bu anlar bir kişi tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı ve büyük ilgi gördü.

OSMANİYE'de bir motosiklet sürücüsü yolda bulduğu yavru kediyi omzuna koyarak eve götürdü. Trafikteki başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşılan video ilgi gördü.

Fakıuşağı Mahallesi'nden kent merkezine giden motosiklet sürücüsünün omzunda yavru kediyle yolculuk yaptığını gören bir kişi, bu anları cep telefonuyla görüntüledi. Kayıt yapan kişi sürücüye yaklaşarak, "İsmi ne bu sevimlinin bakalım?" diye sordu. Motosiklet sürücüsü ise "Ağabey bilmiyorum vallahi. Karnı açtı, ben de aldım sahiplendim, beslemek üzere eve götürüyorum" dedi. Bunun üzerine videoyu çeken kişi de "Allah'ına kurban senin, bunun sevabı sana yeter" sözleriyle sürücünün davranışını takdir etti. Motosikletli genç, kedinin düşmemesi için bir süre sonra, "Ağabey bunu elime versene, düşmesin orada" diyerek yavru kediyi montunun içine yerleştirip yoluna devam etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede beğeni topladı. Çok sayıda kullanıcı yorumlarıyla, hayvansever sürücüyü davranışı nedeniyle tebrik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törene katıldı

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz var
Midye ve kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun son görüntüsü ortaya çıktı

Kumpir ve midyeden zehirlenen ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hindistan basınındaki skandal iddiaya Türkiye'den tepki! Gerginlik artıyor

Hindistan basınındaki skandal iddiaya Türkiye'den tepki
Galatasaray'ın eski yıldızından taraftarı delirten sözler

Galatasaray'ın yıldızından taraftarı delirten sözler
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
Hindistan basınındaki skandal iddiaya Türkiye'den tepki! Gerginlik artıyor

Hindistan basınındaki skandal iddiaya Türkiye'den tepki
Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular

Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş: Yabancı numaralardan tehdit mesajları alıyorum

Bedeninde 2 erkek DNA'sı bulunan Rojin'in babasından olay sözler
Kastamonu'nda soruşturma derinleşiyor! Başsavcılık eski enişte için harekete geçti

Başsavcılık eski enişte için harekete geçti
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında gergin anlar: Senin derdin ne?

Büyükşehir meclisinde ortalık bir anda karıştı: Senin derdin ne?
Pentagon'da 68 yıl sonra bir ilk! Tabelalar 'Savaş Bakanlığı' yazılı levhalarla değiştirildi

68 yıl sonra bir ilk! Bakan yeni tabelayı bizzat vidaladı
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun kardeşiyle yaptığı son konuşma tüyleri diken diken etti

Şehidin, kardeşiyle yaptığı son konuşma ağlattı: Hemen namaz kıldım
Gıda zehirlenmesinde belirtiler 15 dakikada başlayabilir

Gıda zehirlenmesinde belirtiler 15 dakikada başlayabilir
Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor

Araç sahipleri dikkat! Bu kurala uymayan 5 bin 856 TL ceza ödeyecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.