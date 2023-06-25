Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandı

Büyükçekmece'de büyüyen Eda Toru (20), yaklaşık 2 ay önce ağabeyi Atakan Toru (24) ile Ordu'ya taşındı. Motosiklet kullanmayı 17 yaşındayken ağabeyinden öğrenen Toru, ehliyetini aldıktan sonra, 2 ay önce motosiklet kullanmaya başladı. Kredi çekerek aldığı motosikletiyle dün saat 08.00 sıralarında Ordu'da bulunan Atatürk Bulvarı'nda Samsun yönüne ilerleyen Toru'yu, trafik polisleri kırmızı ışıkta durdurarak hızlı gitmemesi ve dikkatli olması konusunda uyardı. Bu uyarıdan 3 dakika sonra genç kız motosikletin hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

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"SEVDİĞİ ŞEYİ YAPARKEN ÖLDÜ"

Ağabeyi Atakan Toru, "Kaza virajı alırken virajı dönemedi, kaldırımda sürüklendi. Kafasını kaldırımda bulunan billboard direğine çarptı. Orada vefat etti olay yerinde. Daha önce benim kullandığım motosikleti kullanıyordu. Kendi aldığı ikinci motosikletiydi. Korumasız kullanmasınlar. Koruma çok önemli. Elimizden birşey gelmiyor. Sadece tek ricam dikkat etsinler. Kardeşimin kafasında kask vardı ama sürüklenirken kilidi takmadığı için kask kafasından çıktı. Ondan sonra da kafasını direğe çarptı. Daha iyi motosikletler almak istiyordu. Sevdiği şeyi yaparken öldü onun açısından mutluyum ben. Dövmeci dükkanı açmak istiyordu ama yapamadı. Bir yandan üniversite sınavı için eğitim alacaktı ama yapamadı" şeklinde konuştu.